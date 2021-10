Le film Disco Boy va être tourné dans la Réserve naturelle de L'Etang Saint-Paul

La mairie de Saint-Paul, La Réserve naturelle de l’Etang ainsi que la DEAL, nous ont exceptionnellement autorisés à tourner quelques séquences de notre long-métrage : « Disco Boy » dans la réserve. Ces différents services nous ont sensibilisé à la qualité exceptionnelle de ce lieu et à sa préservation. Dans le cadre de ce tournage, aucun produit chimique ne sera utilisé et aucune pollution d’aucune sorte ne sera faites au sein de la Réserve. Des mesures très strictes, mis en place par la production et selon le cadre fixé par la direction de la Réserve et par la DEAL, ont réduit au strict minimum les nuisances sonores et visuelles pendant le tournage. Les séquences montrant de la pollution et des feux ne sont que truquages ou effets rajoutés ultérieurement en post-production. Il n’y avait aucune pollution sur ce site lors de nos repérages et nous nous engageons à préserver ce lieu tel que nous l’avons trouvé.



Nous sommes à la disposition du public pour répondre à toutes leurs questions quant à l’organisation de ce tournage dans la réserve ainsi que les mesures prises par la production pour préserver ce lieu. Pour nous joindre, vous pouvez contacter Fred Eyriey, producteur exécutif au 06 92 05 77 60. Pour Grand Huit : Le producteur exécutif Fred Eyriey.



