Le filière boeuf peï réagit à la saisie de l'autorité de la concurrence

La filière boeuf a appris par la presse qu' une demande d'avis a été formulée à l'Autorité de la concurrence pour une opération de promotion du Bœuf Pays menée en fin d'année 2019, dans les supermarchés et boucheries traditionnelles de l'île.La filière se justifie en déclarant: "cette opération, sans obligation de participation, a été réfléchie avec l'ensemble des partenaires de la filière pour aider les éleveurs qui se trouvaient alors dans une situation d'urgence." Elle ajoute que cette opération, qui a duré 15 jours, a été menée après consultation des services de la Dieccte.Selon la filière, l'accusation "d'abus de position dominante" est infondée, qui explique que "la production locale de viande de bœuf représente environ 1600 tonnes par an (chiffres 2018), soit moins de 25% de la consommation totale de bœuf estimée à La Réunion. La production locale à elle seule, est donc bien loin de couvrir la part représentée par les produits d'importation, qui par ailleurs sont importés selon des décisions propres aux bouchers et à chaque enseigne."La filière boeuf peï souhaite avant tout produire une viande de qualité, certifiée conforme aux normes sanitaires françaises et européennes, correspondant aux attentes des consommateurs tout en permettant aux éleveurs de vivre dignement de leur métier.