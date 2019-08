Le feuilleton chinois...

Hongkong s'agite et frise le soulèvement selon Pékin.



La Communauté internationale fait dos rond et ignore ...selon RFI.



Que dire? A part Trump aucune puissance n'a envie et est capable de contrarier les Chinois du continent.



Cette soif de démocratie émeut et nous rappelle nos gilets jaunes, mais s'agit-il des mêmes victimes , se battent-ils pour les mêmes valeurs?Ce sont les jeunes de Hongkong city . Une jeunesse née avec une cuiller en or dans la bouche.Ont-ils conscience seulement que l'économie de Hongkong est en grande partie sous l'emprise de la pègre Hongkongaise?



L'économie de la grande hôtellerie, de l'immobilier, des casinos, des studios de cinéma, du bling-bling et des diamantaires n'est pas l'économie des petits paysans et des petits pêcheurs qui triment ds les nombreuses îles autour de Hongkong. Que dire de l'exploitation des Filipines qui n'ont que le repos dominical pour un repas partage pris au sein de la diaspora, à même le sol ds les squares ou abris de la Cité? Qui s'en émeut?"