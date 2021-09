A la Une . Le feu repart de plus belle au-dessus du Cap Lahoussaye

La bataille gagnée le week end dernier contre le feu aura été de courte durée. Le feu a repris et progresse de nouveau dans la maigre végétation asséchée de la savane située entre la route des Tamarins et du Cap Lahoussaye. Par LG - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 14:08