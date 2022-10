Le festival international des marionnettes TAM TAM revient sur le territoire de la Côte Ouest

Toc toc toc qui est là ? Tam-Tam fait son grand retour



Des spectacles pour le plaisir et des ateliers pour se performer

Spectacles, ateliers et formations gratuites seront proposés dans divers lieux et structures du territoire : Saint-Paul, Trois-Bassins, Le Port, Saint-Leu, La Possession.

Tant attendue, la 9ème édition du festival international de marionnettes et de théâtre visuel fait son grand retour du 5 au 12 octobre 2022 sur le territoire Ouest.Partenaire historique et indispensable du chef d’orchestre « le Théâtre des Alberts », le TCO apporte son soutien aux équipes culturelles réunionnaises. L’objectif est de soutenir et de favoriser la rencontre entre les artistes et le public venu des quatre coins de l’île, de rendre l’accès à la culture au plus grand nombre et de développer l’éducation artistique des jeunes.Des ateliers de médiation culturelle seront menés en milieu scolaire, dans des structures éducatives et associatives. Afin de créer une relation à l’art avec une population empêchée ou éloignée de l’offre culturelle, des stages à destination des enseignants du 1er degré seront proposés par le marionnettiste et scénographe Olivier LE ROUX.Une belle initiative au profit des arts de la marionnette à découvrir sur le territoire Ouest.Tout le programme à télécharger ici