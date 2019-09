Culture Le festival des "Vieilles Charrettes" : Le plaisir à l'état pur, les enfants ! C'est le genre de spectacle comme on souhaiterait ardemment en voir plus souvent. Ce mardi 24 septembre, "Mamo" nous avait concocté une de ces petites sauteries musicales dont elle a le secret : faire revivre notre séga dans ce qu'il a de plus authentique ; loin de ces soi-disant « fiestas » en plein air où le terme "séga" n'est évoqué que comme justificatif, comme caution à des rythmes calqués sur d'autres. Là, foin de toute combine ! On était dans ce que l'on a de plus cher. Il y avait les "Vieilles Charrettes", là. Ben oui ! Ils ont bien leurs "Vieilles Charrues", eux ; akoz nous, nous la point nos Vieilles Charrettes.

"Mamo" (Bernadette Ladauge, pour ceux qui ne le sauraient pas encore) avait battu le rappel d'in tas èk in paquet domoune et je vais essayer de n'oublier personne, sans ordre préférentiel :



Roger, le grand Roger Ébrard, celui-là même choisi par Manu Katché pour sa première partie à Saint-Gilles ; Betty-la-robe-rose ; leur fille ; Jacqueline Farreyrol ; André Legras, fondateur de nos Jokarys ; Rolland Raélison, toujours aussi souriant et talentueux ; Alain Assène ; Claude Farro, une voix oté ! ; Édouard Randriamalala...



J'ai failli en tomber sur le cul lorsque j'ai vu s'asseoir à côté de moi mon vieux pote Daniel Watson, dernier bassiste des Jokarys et condisciple au vieux lycée Leconte-de-Lisle ! C'est le genre d'événement qui vous fait très chaud au coeur.

Mais que je vous parle des deux (très) grandes surprises de cette soirée dans la (trop) petite salle de Champ-Fleuri. D'abord, Claude Farro au micro chant. Ce mec chante mieux qu'avant malgré son coco blanc ! Et puis, et surtout, un petit prodige, le petit-fils d'André (photo ci-contre), un pur champion de la six-cordes âgé de 11 ans à peine. Il m'a fichu des complexes, ce p'tit con ! Non seulement il ne se contente pas d'être beau comme un dieu, mais il joue déjà comme un pro. En tout cas mieux que moi qui ai à peine 60 ans de plus que lui. Ça devrait être interdit.



Jacqueline nous a délivré une merveilleuse version de son "Île", dont je persiste à dire que c'est notre plus belle chanson à La Réunion. C'est pas par hasard que j'avais mis ce texte sur fond de Piton-des-Neiges dans notre tome 7 du Mémorial.

Nous avons constaté que notre ami Roger Ébrard se fiche pas mal du temps qui passe, toujours aussi à l'aise sur ses bongos et autres tchic-tchic que du temps où il avait fabriqué sa batterie de toutes pièces avec des cartons à chapeau.



Bien sûr, s'il en fallait un, un seul, "Dédé" Maurice y est allé de ses moucatages et expressions osées (très osées), style "Mwin la passe dans la rue d'l'Est, mwin la trouvé in' ti..." (Oups !)



Une longue évocation fut consacrée aux bals d'antan, Tout-va-Bien, Twist Pavillon, Rio, etc. Je pense avoir discerné quelques larmes ici et là. Nous eûmes le très grand plaisir de causer par téléphone avec Jacques Julien, sur son lit d'hosto de Bellepierre. Il avait été pressenti pour être des nôtres mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut, n'est-ce-pas ? Nous avons évoqué Fourcade, Germaine Vinson...



Bref, la soubique-bertelle de Ladauge s'est vidée trop vite : au bout de trois heures d'enchantement, on avait l'impression que ça venait seulement de commencer. C'est le plus bel hommage que je puisse rendre à cette emmerdeuse patentée ! Que j'adore. Jules Bénard Lu 228 fois







Dans la même rubrique : < > Concours de la correspondance: Semaine six 📷 Réunion Métis: Succès pour la première édition du festival