A la Une .. Le festival Sakifo décalé de deux mois supplémentaires

Les festivaliers devront encore attendre avant de pouvoir s’en donner à coeur joie à la Ravine Blanche. Le célèbre festival Sakifo de Saint-Pierre, initialement prévu le 29 mai, a dû être reporté au mois de septembre à cause de la pandémie de Covid-19. Un délai supplémentaire vient d’être décidé afin d’organiser plus sereinement le festival. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 25 Juin 2020 à 10:44 | Lu 251 fois

La filière culturelle réunionnaise continue de subir les conséquences de la crise du Covid-19. Contre vents et marées, l’édition 2020 du festival Sakifo est maintenue, mais de nouvelles dates viennent d’être annoncées par l’organisation après un premier report.



Le célèbre festival de la Ravine Blanche était d’abord prévu les 29, 30, et 31 mai. Mais alors que La Réunion sortait tout juste du confinement, les rassemblements de plus de 10 personnes étaient à ce moment-là encore interdits pour une durée indéterminée.



Comme de nombreux autres festivals en France et sur l’île, le Sakifo est obligé de reporter les festivités. Les dates du 11, 12, et 13 septembre sont annoncées dès le 27 mars par les organisateurs.



Ce jeudi, le festival annonce sur sa page Facebook que les conditions ne sont pas encore réunies pour accueillir sereinement le public et les artistes. Le Sakifo est donc une nouvelle fois reporté, au mois de novembre cette fois: les 13, 14 et 15.



"Suite aux derniers éléments du Conseil de défense et de sécurité nationale, nous ne pouvons ni garantir la capacité, ni les conditions d’accueil du public, des artistes et des équipes pour le mois de septembre. Par conséquent et en collaboration avec les autorités locales, la Préfecture, la Sous-Préfecture, la Mairie de Saint-Pierre, la Direction des Affaires Culturelles, nous avons pris la décision de décaler le festival Sakifo de deux mois supplémentaires, soit du 13 au 15 novembre 2020.



Ce délai établi en commun doit nous permettre de réaliser plus sereinement le festival. Ainsi, nous vous dévoilerons la programmation et la billetterie dès le 10 juillet prochain.



Pour les détenteurs d’un billet Sakifo prévu initialement au mois de mai, qui souhaiteraient un remboursement, les demandes sont prolongées jusqu’au 31 juillet.



Au-delà de cette date, les billets non remboursés seront automatiquement valables pour novembre.



Les festivaliers désirant modifier leur billet du mois de mai, afin de l’adapter à la programmation de novembre, peuvent faire la demande directement par email à billetterie@sakifo.com.



La filière culturelle tant au niveau local que national est en grande difficulté car à ce jour demeurent beaucoup trop d’incertitudes.

Nous tenons donc à vous remercier pour votre soutien aux acteurs culturels réunionnais !



Vous avez été plus de 1000 à le montrer ! Il est encore temps d’agir !



Alon soubat’ enkor nou tout’ ansanb !"





