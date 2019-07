Le festival Opus Pocus se déplace dans les quartiers

La manifestation musicale se déroulera du 2 au 25 août 2019. En attendant, Opus Pocus investit aussi les quartiers de Saint-Paul. Comme l’illustre le concert/rencontre de Marie-Claude Lambert Philéas et son groupe Votia.



Pour y assister, rendez-vous ce samedi 20 juillet à 16 heures au Parc Arc-en-ciel de Plateau Caillou et le dimanche 21 juillet 2019 à 16 heures sur le parking de la mairie annexe de Grande Fontaine. L’entrée reste libre et gratuite.