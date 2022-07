Le festival Opus Pocus fête ses 10 ans sur le TCO

Cet évènement soutenu depuis 10 ans par le TCO, est aussi l’occasion pour petits et grands d’assister à des concerts gratuits ou encore de participer à des ateliers musique.



En chiffres, les 10ans d’Opus Pocus c’est :

201 concerts.

953 artistes programmés.

335 artistes de 37 nationalités.

618 artistes réunionnais

Et plus de 5500 marmailles de 6 à 12ans dans les ateliers.



Au programme : des concerts et des ateliers gratuits !

Les concerts prévus :

Ludo PEREZ (Calypso, maloya, jazz…)

Bebert MARIAPIN (Maloya-jazz fusion)

BLOCO MALAGASY ENSEMBLE QI LIN (Batucada)

Fréderic PIOT (Maloya-jazz electrique)

Jorge BEZERRA feat. Melody gardot

Fréderic MADIA (Maloya mandingue)

Mokhtar SAMBA (Africain jazz projet)

MALAVOI (Bal antillais)

ZOU ! (Duo de percussions corporelles)

MANSFARROLL & CAMPANA PROJET (Latin jazz)

Loran DALO (rumbaloya)

MINO CINELU WORLD QUARTET (Jazz biguines et mazouks)

TRILOK GURTU QUARTET (Indian jazz fusion)

Lez’Art Percutants (percussions contemporaines)

PIK NIK EK LA MUZIK (Apport’ zot marmitt’, nout apport’ la muzik)

A L’Alambic pour les 12/15 ans de 9h à 12h – Réservations au 0262 74 56 91.

A l’EAIO pour les 16ans et plus de 13h30 à 17h – Réservations au 0262 32 12 12.

Du 1er au 5 aout aux centres de loisirs des 5 communes du TCO : les musiciens de Bloca Malagasy iront à la rencontre des enfants pour une démonstration des instruments de la batucada.

Vendredi 29 juillet 2022 dès 18h – Podium opus Saint-Paul (gratuit)Dimanche 31 juillet dès 20h – Kabardock Le Port (payant)Vendredi 05 août dès 20h Gran Kour Saint Paul – Ecole franco-chinoise (Payant)Samedi 06 août dès 20h Gran Kour – Ecole franco-chinoise (Payant)Samedi 13 août des 14h – Petit Théâtre du Bernica Saint-Gilles les hauts (Payant)Samedi 13 août dès 20h – Kabardock Le Port (Payant)Vendredi 19 août dès 20h – Téat Plein Air de Saint Gilles (Payant)Samedi 20 août dès 20h – Téat Plein Air de Saint-Gilles (Payant)Dimanche 21 août dès 11h – Mascarin Jardin botanique Saint-Leu (payant)Dimanche 21 août dès 13h – Cocoteraie Etang Saint-Paul (Gratuit)Mardi 23 aout dès 20h – Léspas Saint-Paul (Payant)Vincent PHILEAS (Maloya jazz)SUBHASH & FRIENDS (Fusion inde réunion)Percussions corporelles pour petits et grands :Présentation et initiation d’instruments aux plus jeunes :