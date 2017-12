Le festival "Liberté Métisse" met à l'honneur le Mozambique

La Réunion, terre de métissage revient sur l’histoire de son peuplement. Un peuplement douloureux mais qu’il faut transcender pour se muer en richesse culturelle.



"Il est important de renforcer les liens, les passerelles et les ponts entre les pays berceaux du peuplement de la Réunion. L’Afrique de l’Est et le Mozambique en particulier est l’un des pays qui portent une part douloureuse de notre histoire aussi.



Je fais référence à la période de l’esclavage. Ce que je voudrais, c’est que nous arrivions tous ensemble à ne pas oublier qui nous sommes, d’où nous venons, ni les heures sombres de l’interdiction du maloya, du marronnage pendant l’esclavage mais que nous puissions sublimer tout cela et décidions d’avancer ensemble pour construire cette société réunionnaise" explique Didier Robert, président de Région lors de l’inauguration du festival.



Depuis la dernière édition, le festival se veut une porte ouverte sur le grand Océan Indien. Pour la première fois, le Mozambique participe donc, à travers des expositions et la participation d’artistes de la zone. "Le masque dans tous ses états" est le thème choisi pour cette année, élément majeur de la culture du Mozambique.



L’occasion également pour cet évènement labellisé "Iles Vanille" de promouvoir notre île. Une délégation de l’île Maurice, des Seychelles, de Madagascar, des Comores et de Mayotte a fait le déplacement pour l’occasion.



"Nous sommes sur un territoire de 850.000 habitants, qui sont issus pour beaucoup d’entre eux de pays et de continents différents, d’Europe, d’Afrique, d’Inde, des autres îles de l’Océan Indien.



C’est ce qui fait toute la force et toute la magie de la Réunion et des réunionnais, au bout de trois siècles, d’avoir su apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à être tolérants. Le festival Liberté Métisse veut porter ce message de tolérance, d’unité et de paix" ajoute Didier Robert.



Le festival, se tiendra donc du 15 au 17 décembre sur la plage de l’Etang-Salé, vous pouvez voir la programmation des concerts et des animations sur le site dédié. Les familles sont bienvenues, avec un espace dédié aux enfants et une aire de jeux.