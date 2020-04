Le festival Big Up 974 reporté

"A ce jour, les incertitudes liées à cette crise nous obligent également à revoir certaines de nos actions et ainsi redéfinir notre programmation initialement prévue en juillet 2020. Le Festival Big Up 974 "special édition" sera donc une version réajustée en fonction des contraintes sanitaire, technique et budgétaire que nous connaissons. L’équipe est actuellement mobilisée pour assurer et répondre aux besoins de réorganisation de cet événement culturel majeur et informera son public de la programmation définitive pour cette édition spéciale courant juillet 2020."