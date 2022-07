La grande Une Le faux agent EDF multi-condamné a-t-il repris du service ?

Un homme condamné en 2016 à 5 ans de prison pour des escroqueries commence à faire reparler de lui. L'individu se fait passer pour un agent EDF et exige une somme d'argent à ses victimes pour engager des travaux. Par GD - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 11:19





Un agent est habilité à collecter un paiement uniquement dans le cadre d'une intervention pour impayé. Dans ce cas, l'agent présente un bon d'intervention avec le montant dû par le client. Marc F est-il de retour ? Bien que plusieurs fois condamné pour des escroqueries , dont notamment 5 ans de prison en 2016, il pourrait bien avoir repris son activité. Car la méthode est en tout point identique.Plusieurs signalements de proches de nouvelles victimes nous ont été faits. Selon ces témoignages, un homme prénommé Marc et se présentant comme un agent EDF se rend au domicile de ses victimes. Là, il parvient à les convaincre de le payer pour que l'entreprise engage les travaux. Il propose également la vente d’une voiture EDF à un prix attractif.Il s’agit du mode opératoire utilisé déjà il y a 10 ans . En 2014, il proposait d’engager des réparations après le passage du cyclone Béjisa.Il y a 10 ans, EDF rappelait les mesures de vigilance à prendre. Un agent qui vient faire un devis n'est pas habilité à encaisser des chèques ou de l'argent liquide pour quelque intervention que ce soit. Le paiement doit être effectué à la suite d'émission du devis, et de l'acceptation de celui-ci : par envoi d'un chèque ou règlement d'espèce en agence.Un agent est habilité à collecter un paiement uniquement dans le cadre d'une intervention pour impayé. Dans ce cas, l'agent présente un bon d'intervention avec le montant dû par le client.