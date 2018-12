Le durcissement du nouveau contrôle technique suspendu pour 6 mois

"J’ai entendu l’inquiétude sur les modalités du contrôle technique, qui le compliquent et le rendent plus cher. Là aussi, je suspends cette mesure, pour une durée de 6 mois, pour trouver les justes adaptations."



Le Premier ministre vient d'annoncer la suspension de l'entrée en vigueur, dès le 1er janvier 2019, du durcissement du contrôle technique vis à vis des véhicules diesel les plus polluants et de plusieurs polluants libérés par les moteurs à essence.



L'objectif de ces mesures était d'éliminer au fur et à mesure de la circulation les modèles les plus polluants, conformément à l'article 65 de la loi de transition énergétique qui vise à limiter le réchauffement climatique et la facture énergétique de la France.



Pour encourager ce mouvement de renouvellement du parc automobile, le gouvernement prévoyait une "prime de conversion" de 1000 à 2000 euros selon la situation fiscale du ménage.