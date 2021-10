Culture Le duo Mendelson, l'accord parfait

William Mendelbaum, pianiste tout-terrain, n’arrête pas de nous surprendre. Il revient avec un nouveau duo "Mendelson" né de la rencontre avec le batteur David Adelson. Le groupe sera en concert ce dimanche au Vavang’art, à l’Entre-deux. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 10:35

William Mendelbaum est très actif sur l’île avec plusieurs concerts et duos à son actif. Toujours en recherche de créativité, il continue ses partenariats musicaux et audiovisuels en composant notamment des morceaux à partir de supports vidéo, et en y accompagnant au piano des films muets comme ceux de Charlie Chaplin. Il a eu également la bonne idée de partager sa passion à travers un concept de "portraits musicaux" : une composition aérée et exclusive qui dégage les personnes, physiquement et émotionnellement.



En collaborant avec David Adelson, un batteur français, c’est à une toute autre musique que William s’adonne. Le duo joue de l'électro jazz fusionnant l’acoustique de la batterie avec des pads électroniques ainsi que des claviers synthétiseurs.



“Nous avons réalisé de nombreux concerts au Studio 32, au Golf du Bassin Bleu avec un enregistrement live. D’autres au Mahé La Bourdonnais, au Carré Cathédrale, au Dîna Morgabine de Saint Denis et improvisé au Barachois”, explique fièrement David Adelson.



On connaît déjà William Mendelbaum mais qui est David Adelson ?



Originaire de Paris, David a grandi à La Réunion. Il a commencé à taper à 4 ans sur la batterie de son père caché au fond du garage.



“Attiré par la musique, j’ai pris des cours de batterie et de solfège à l'école de musique municipale puis au conservatoire. J’ai créé mon premier groupe de rock adolescent 'Fuckn Nightmare' pour pouvoir sortir un EP. J’ai joué dans les différents bars de La Réunion et participé à un tremplin pour le gagner. À 18 ans, j’ai décidé de quitter mon île pour étudier à la MAI (Music Academy International) de Nancy où j’ai perfectionné ma technique et ma culture musicale. J’ai pu également approfondir mes connaissances en harmonie, en MAO et développer mon jeu qui est à la base rock californien, pour devenir fusion grâce au jazz”.



Après quelques années d’étude, David obtient le Diplôme d’Etat de professeur de musique actuelle en batterie à Lyon à seulement 21 ans. Et tout s’enchaîne ! Il joue et enregistre un EP de pop rock avec Franck Graziano et découvre la musique africaine. Il est très vite appelé à jouer avec Bebey Prince Bissongo sur un festival pour la première partie d’Alpha Blondy. Convaincu et surpris par le gros son de scène de sa batterie, il déménage à Paris pour jouer dans les clubs de jazz où il côtoie de talentueux musiciens de renommée internationale.



Puis il décide de s’installer à Los Angeles et plus tard à Sydney pour écumer les jams sessions et participer à des concerts. Il rencontre en backstage les musiciens jouant dans les stades tels qu’Aaron Spears, Brendan Buckley, Vinnie Colaiuta, Steve Gadd…



De retour à La Réunion



Rempli par toute cette énergie motivante, David revient à La Réunion et compose sa propre musique qu’il souhaite faire connaître en live et non seulement sur les réseaux sociaux.



Il joue sur des scènes avec Kanasel, Winny Bey, Eko LSA, Lorkès Bann Dalon. Il intègre le groupe LOU et sort un album en 2017 pour faire quelques scènes au Théâtre de Saint-Gilles et au Cinepalmes.



Sa rencontre avec le pianiste William Mendelbaum en 2014 lui permet de voir autre chose. L’alchimie opère entre les deux jeunes artistes qui ont déjà des années d’expérience professionnelle en tant qu’artistes déclarés à la SACEM. Ils commencent donc à jouer ensemble sur plusieurs scènes et leur complicité est telle qu'ils décident de former le duo Mendelson alliant musiques électroniques et acoustiques.



“Nous souhaitons une diffusion à l’échelle nationale et internationale de notre musique et recherchons un label. Vous pouvez me contacter sur mon mail davidadelsondrums@gmail.com“, dit avec enthousiasme David.



Retrouvez le duo Mendelson ce dimanche au Vavang’art à 13h00 et découvrez leur musique.