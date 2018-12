Le droit de réponse du Koléktif Union Rényoné Résponsab

Le K.U.R.R. fait aujourd’hui un constat:

- l’affaire d’Anthony et Clément appelés à comparaître dans l’affaire des paillotes, nous le rappelons, illégalement installées



- Mr Philippe CADET appelé à comparaître en justice pour avoir dénoncé le grand remplacement qui s’est mis en route à la Reunion ( sous prétexte d’un tag )



- Mr Frédéric MARIE FRANÇOISE appelé à comparaître pour avoir défendu un femme lors de l’agression récente à Saint Gilles (suite à une plainte faite par l’homme qui a agressé un manifestant à coup de bombe insecticide, qui a également traité les créoles d’insectes et qui enfin s’apprêtait à agresser physiquement une manifestante lorsqu’il a été dépassé par la situation qu’il avait lui même engendré).



- D’autres noms sont cités dans un article de Clicanoo, intitulé « Au sein des gilets jaunes : Les « infiltrés » »

- Chaque injustice au détriment du peuple réunionnais aussitôt qu’elle est dénoncée, se voit être qualifiée de démarche activiste ou encore raciste.



Concernant ses trois affaires, mis à part Mr Ratenon qui s'est exprimé dans le procès Xéna et celui des paillottes, à aucun moment nous avons vu nos élus réunionnais montés au créneau pour dénoncer l'acharnement de la justice contre les militants du peuple réunionnais.



Ces constats sont des exemples de ce qui se passe à la Reunion depuis plusieurs années et ils sont malheureusement de plus en plus fréquents.



La question que le K.U.R.R. se pose aujourd’hui est la suivante:

Chercherait-on à museler les militants qui œuvrent pour le peuple réunionnais?

La justice et les médias agissent de telle sorte qu’il devient de plus en plus difficile de penser le contraire. Défense d’exprimer librement ce que l’on a dire.



Justice à deux vitesses...



Les politiciens en place nous montrent ouvertement que leurs intérêts sont personnels et non pas ceux du peuple. Copinage et camaraderie prennent le dessus !!!



Réunionnaises, Réunionnais, nous ne pouvons plus nous protéger les uns les autres, nous ne pouvons plus rendre à la justice son essence même qui est d’être juste... tout ce que chacun d’entre nous essaie de mettre en œuvre pour et avec le peuple réunionnais est compromis, dévié ou encore muselé !!!