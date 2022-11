A la Une . Le droit d'entrée sur le territoire refusé à neuf migrants du Sri Lanka

Sur les 17 ressortissants sri lankais débarqués en octobre, quatre ont obtenu le droit de déposer leur demande d'asile. 13 recalés ont tenté de plaider leur cause devant la juridiction administrative. Neuf ont été déboutés et seront prochainement réacheminés. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 06:55





Le marathon judiciaire des 17 migrants sri lankais débarqués jeudi 20 octobre dernier s'est poursuivi cette semaine. Si quatre d'entre eux ont obtenu le droit d'entrer sur le territoire afin d'y déposer une demande d'asile, les autres ont essuyé un refus suite aux entretiens réalisés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les treize ressortissants dont la demande a été jugée infondée par l'OFPRA ont fait appel de cette décision devant le tribunal administratif. Neuf d'entre eux ont essuyé un refus malgré le développement de leurs motivations devant le juge de la rue Félix Guyon. Ces Tamouls ont expliqué qu'ils avaient fui un climat d'oppression dont ils étaient victimes depuis le mouvement de protestation anti gouvernement qui a secoué le Sri Lanka il y a quelques mois.

Les recalés vont devoir rentrer chez eux alors que deux bateaux auraient quitté vendredi dernier la base militaire de Diego Garcia où de nombreux sri lankais sont retenus. Ces deux navires, un cargo et un bateau de pêche selon nos informations, pourraient faire route vers La Réunion afin de tenter leur chance d'y obtenir le statut de réfugié.