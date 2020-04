La grande Une Le droit au chômage partiel pour garde d'enfants sera plus restrictif à compter du 1er juin Dès le début du mois de juin, les parents devront fournir une attestation à leur employeur pour justifier que l'établissement scolaire de leur enfant n'est pas en mesure de l'accueillir. Sans quoi, le chômage partiel ne sera plus effectif.

Alors que la rentrée scolaire n’a pas encore livré tous ses secrets, en voilà un qui ne fera pas plaisir : dès le 1er juin, il faudra fournir une attestation de l'école à son employeur pour justifier que l'établissement scolaire n'est pas en mesure d'accueillir son enfant.



Le retour en classe ne se fera donc plus selon la volonté des parents, mais uniquement pour des raisons sanitaires édictées par l’école. Sans le précieux sésame, le droit au chômage partiel sera annulé et les parents devront poser des jours de congés.



De plus, la prise en charge du chômage partiel par l'État devrait baisser à la même date. Seuls les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et dont les établissements seront probablement toujours fermés, comme l'hôtellerie-restauration, auront toujours droit à ce dispositif. La réduction de cette prise en charge devrait faire l'objet d'une discussion entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Nicolas Payet