Le "drive test" de dépistage du Covid-19 installé au CHU Nord

Après les laboratoires Cerballiance, le CHU a mis en place son "Drive Test" de dépistage du Covid-19. Ce vendredi, le dispositif a été installé sur le site Félix Guyon. Il permet aux patients "cas suspects", de se faire dépister directement sans sortir du véhicule, indique le CHU.



À l’issue d’un circuit dédié et fléché, un infirmier effectue le prélèvement. 100 à 150 véhicules pourront être pris en charge par jour avec 2 personnes au maximum par véhicule.



"Après remise d’un document d’information, le patient regagne son domicile dans l’attente de ses résultats". Des résultats communiqués 24 heures à 48 heures plus tard.



En cas de résultat positif, les médecins du CHU appelleront le patient pour lui préciser la suite de sa prise en charge.



Même si le résultat est négatif, le CHU Réunion appelle à rester vigilant et à respecter les mesures de protection et de confinement.