Courrier des lecteurs Le drapeau français ignoré et en lambeau

Par Yannick Bonnefond - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 14:18

Même si à l’école on n’apprend hélas presque plus aux élèves que le drapeau français, bleu, blanc et rouge, symbolise les valeurs de la République, d’égalité, de liberté et de fraternité, il n’empêche que c’est lui qui nous rappelle tellement ce qui rassemble.



Symbole fort de l’identité nationale, le drapeau français constitue un repère fondamental dans la notion de patrie. À ce titre, il représente un marqueur significatif dans le débat sur l’esprit de défense. Expression de la cohésion et de la fierté d’un peuple, l’emblème tricolore occupe une place majeure dans le roman de la construction du pays. Il s’est finalement imposé après un parcours agité dans le long fleuve de l’Histoire de France.



Aujourd’hui, dans un contexte national et international où la France tente de maintenir sa place sur l’échiquier diplomatique, notre drapeau tricolore devrait prôner fièrement sur les bâtiments publics.



Pourtant, dans une indifférence totale, le drapeau tricolore est en lambeau aux quatre coins de l’île. A la gendarmerie nationale de Sainte-Anne, les parties rouge et bleu ne tiennent qu’à un fil, alors que la partie blanche a totalement disparue. A l’entrée de certains établissements scolaires, on découvre que le vent a raison de notre drapeau sans que ne s’en émeuvent ceux qui ont la charge de l’éducation nationale et de l’instruction de nos jeunes. A l’entrée de la route du littoral, côté Possession, les jours sont comptés pour nos trois couleurs.



Pourtant, la nation vient d’accorder à La Région Réunion, plus de 420 M€ pour terminer la NRL. Mais par contre, dans certaines communes, on a hissé le bleu et jaune de l’Ukraine, en solidarité au peuple ukrainien victime d’une guerre sans raison. Le drapeau français serait-il alors victime d’un bombardement silencieux ?