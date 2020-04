Le douzième système cyclonique de la saison baptisé JERUTO

AMBALI (MALAWI) BELNA (MAURITIUS) CALVINIA (SOUTH AFRICA) DIANE (BOTSWANA) ESAMI(ZIMBABWE) FRANCISCO (MOZAMBIQUE) GABEKILE (ESWATINI) HEROLD (SEYCHELLES) IRONDRO (MADAGASCAR) JERUTO (KENYA) KUNDAI (ZIMBABWE) LISEBO (LESOTHO) MICHEL (FRANCE) NOUSRA (COMOROS) OLIVIER (MAURITIUS)

➡️ La dépression tropicale suivie depuis le weekend puis numérotée 26S hier soir par la Navy US vient d'être baptiséepar la météo mauricienne de Vacoas.En effet le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion estime que l'intensité de Tempête tropicale Modérée a été atteinte ce qui a été confirmé hier par le satellite Ascat.JERUTO évolue à 3000km de la Réunion et à un peu plus de 2300km de Rodrigues. Il ne présente pas de danger pour les Mascareignes.Bulletin du 15 avril à 10H35 locales Réunion:TEMPETE TROPICALE MODEREE JERUTO.Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.Pression estimée au centre: 1000 hPa.Position le 15 avril à 10 heures locales Réunion: 15.8 Sud / 84.5 Est.Distance des côtes réunionnaises: 3080 km au secteur: ESTDéplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 19km/h.➡️ Le prénom JERUTO a été fourni par le Kenya. En gras sont les prénoms qui ont été utilisés jusqu'à présent cette saison.➡️ Prochaine publication ce soir.➡️