Le domicile de Joé Bédier visé par des tirs : "C'est clairement le maire qui a été visé"

Le domicile de Joé Bédier a été visé par des tirs au cours de la soirée de lundi. Un acte d'intimidation, selon le maire de Saint-André, qui dit faire l'objet de nombreuses pressions. Par SF - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 10:02





Au moment des faits, le maire de Saint-André était devant sa télé. Il explique avoir eu peur pour son fils, pensant qu'il aurait pu être dans la cour. Après avoir entendu deux détonations, la famille est restée confinée un moment avant de sortir et constater les impacts de plombs sur la porte, juste devant le fauteuil du salon où se trouvait le premier magistrat. Les individus à l'origine des tirs seraient ensuite repartis à moto. Deux douilles ont été retrouvées dans le jardin. Ce mardi matin, des policiers sont postés devant son domicile, en faction.



"Je n'ai pas de sécurité parce que je veux vivre simplement. Quand on fait de la politique, on perd beaucoup de sa liberté. Je veux garder cette liberté. J'ai déjà eu des menaces de mort, notamment sur les réseaux, on m'avait prévenu", confie l'édile de Saint-André. "Je veux faire entendre aux gens que faire de la politique, ce n'est pas ça. Mais je ne veux pas tomber dans la facilité, c'est-à-dire accepter ce que les autres nous dictent. Comme donner un emploi sachant qu'il n'y aura pas de travail derrière. Ça ne marche pas avec moi".



"C'est la démocratie qui doit gagner"



"Quand je me suis lancé dans les élections, je n'ai demandé à personne, surtout pas à des voyons qui s'incrustent, pour après prendre place comme ils le souhaitent. Ça je ne peux pas l'entendre", déclare-t-il.



L'édile fait aussi part de ses inquiétudes vis-à-vis de ses proches : "Je fais tout pour aider les autres, mais vous imaginez, si en faisant ça, j'expose la vie de ma famille ? Si c'est moi ce n'est pas grave, j'ai presque envie de dire, mais pas ma famille".



"C'est la démocratie qui doit gagner", clame-t-il, déterminé à ne pas se laisser faire. Une plainte sera déposée.

