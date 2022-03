A la Une . Le domicile de Joé Bédier ciblé par des tirs : Les élus réagissent

Les élus de La Réunion apportent leur soutien à Joé Bédier dont le domicile a été ciblé par des tirs lundi soir. Par NP - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 10:38





Deux coups de feu ont été tirés en direction de la maison de Joé Bédier dans la nuit de lundi à mardi . Aucun blessé n'est à déplorer. Les élus de La Réunion s'expriment et dénoncent cet acte de violence.

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion



Plusieurs coups de feu ont été tirés cette nuit sur le domicile du maire de Saint-André.



En mon nom personnel et au nom de la collectivité régionale, je condamne avec la plus grande fermeté ces actes intolérables qui sont d’une extrême gravité. C’est notre République qui vacille chaque fois qu’un élu est ainsi pris pour cible et menacé.



Nous adressons notre plein soutien à Joé Bédier et à sa famille, victimes d’une agression particulièrement traumatisante. Nous nous montrerons fermes et solidaires face à la violence et à ces insupportables intimidations.



Serge Hoareau, président de l'Association des Maires de La Réunion :



C'est avec stupéfaction que j'ai pris ce matin connaissance de l'insupportable agression dont ont été victimes Joé Bédier et sa famille, hier soir, à leur domicile. Cet acte d'une violence inouïe est purement et simplement intolérable.



En tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), je condamne cette agression par arme à feu avec la plus grande fermeté et souhaite apporter tout mon soutien et ma compassion à Joé Bédier et sa famille.



Agresser un maire ou un élu précisément parce qu'il exerce ces fonctions, c'est agresser la République dans son ensemble. C'est remettre en cause les fondements même de notre pacte républicain et les valeurs qui cimentent notre société. Nous devons nous y opposer avec force et conviction.



C'est pourquoi, suite à la plainte de Joé Bédier, j'appelle les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour que soient retrouvés et justement condamnés ses agresseurs

Cyrille Melchior apporte son soutien à Joé Bédier



"Je tiens à apporter toute ma solidarité et mon entier soutien au Maire de Saint-André, Joé Bédier et à sa famille, suite à l’agression dont ils ont été victimes cette nuit.

Je dénonce fermement ces violences gratuites et souhaite que les autorités compétentes puissent donner la suite qu'il convient à cette affaire dans les meilleurs délais", déclare le Président du Département



Michel Dennemont, sénateur



Actuellement à Paris, j'apprends l'agression dont à été victime le maire de Saint-André et et sa famille à leur domicile.



Les pressions, les intimidations, les violences contre les élus de toute tendance se multiplient et s'aggravent. Cela n'est pas acceptable.



Je condamne fermement cette acte inadmissible, et J'apporte tout mon soutien à monsieur Bédier et toute sa famille.



Jean-Hugues Ratenon, député



C’est avec émotion que j’apprends ce matin que mon ami et Maire de Saint-André, Monsieur Joé BEDIER a été victime d’actes d’intimidations dans la nuit de hier soir.



En effet, j’ai pris connaissance dans les médias qu’il aurait été la cible de coups de feu.



Je l’ai eu au téléphone et heureusement qu’il n’y a eu aucune victime.



Arrivant actuellement dans l’Hexagone pour le débat sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, j’adresse ma plus grande compassion à Joé BEDIER, ainsi qu’à toute sa famille et son équipe municipale.



J’appelle à un soutien républicain de l’ensemble des élus et politiques de La Réunion. Je déplore et condamne cet acte car rien ne se règle par la violence.



A Joé j’adresse tout mon soutien et lui demande de rester courageux dans cette épreuve.







