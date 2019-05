Le djihadiste Jean-Michel Clain vivait dans un appartement de standing en Syrie

Au coeur de ce fameux quartier se trouvait une 'parfumerie', qui, selon les journalistes, était en réalité le repère des djihadistes français, dont Jean-Michel Clain faisait hautement partie. A l'intérieur: des grands sacs plastiques que personne n'avait jamais osé ouvrir depuis plus d'un an et demi... à l'intérieur encore, un tas de documents sur l'organisation terroriste, ainsi que des cartes plastifiées numérotées correspondant à des membres de l'Etat Islamique.



Parmi ces documents, les journalistes en question mettent notamment la main sur un 'carnet rouge', où toutes les dépenses des combattants étrangers étaient indiquées. "On peut y lire qu'Abu Othman al Faransi, plus connu sous le nom de Jean-Michel Clain, a reçu la somme de 5 000 dollars pour des frais de missions, sans plus de précision sur l'objet précis de celle-ci", confie La Dépêche du Midi.