<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Le dispositif “ticket sport” reconduit pour l’année 2019-2020





Ce dispositif, validé dans la programmation 2019 des actions du Contrat de Ville, a pour objectif de favoriser l’accès à la pratique physique et sportive au sein des quartiers prioritaires de Saint-Paul dans un premier temps, mais aussi de favoriser la cohésion sociale, l’éducation à la santé, la socialisation et à la prévention des conduites à risques. Puis, dans un troisième temps, d’augmenter le nombre de jeunes licenciés au sein des clubs sportifs de la commune de Saint-Paul.



Deux conditions d’accès sont nécessaires pour être éligible à ce dispositif :

– La famille doit être domiciliée dans l’un des six quartiers prioritaires de la ville

– La famille doit être bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle



Les familles issues des six quartiers prioritaires peuvent récupérer des bulletins d’adhésion à la Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Cohésion Sociale, au sein des équipements de proximité, mairies de proximité des quartiers prioritaires ou directement auprès des associations sportives partenaires.



L’association déduit le montant de l’aide du coût total de la licence, le résiduel étant à la charge de la famille. L’aide financière qui sera attribuée pourra varier de 10 à 80 euros en fonction du coût de la licence.



Pour une licence dont le coût est inférieur à 160 € le montant de la prise en charge équivaut à 50 % maximum et pour toute licence dont le coût est supérieur à 160 euros la prise en charge est plafonnée à 80 euros.





Retrouver plus d’informations concernant le Ticket Sport en cliquant sur ce lien. Depuis quatre ans, le dispositif “Ticket Sport” s’inscrit dans le cadre de l’action de démocratisation de la pratique physique et sportive au sein des six quartiers prioritaires de la ville, l’un des Piliers Cohésion Sociale. Ce dispositif vise à aider les enfants âgés entre 5 à 18 ans, issus des quartiers prioritaires de la commune (Savanna-Kayamb-Corbeil-Bout de l’Etang, Grande Fontaine, Saint-Paul-Périphérie du centre- ville, Plateau Caillou centre, Fleurimont, Éperon) à accéder à une pratique physique et sportive par la prise en charge d’une partie du coût de l’adhésion et/ou de la licence sportive.Ce dispositif, validé dans la programmation 2019 des actions du Contrat de Ville, a pour objectif de favoriser l’accès à la pratique physique et sportive au sein des quartiers prioritaires de Saint-Paul dans un premier temps, mais aussi de favoriser la cohésion sociale, l’éducation à la santé, la socialisation et à la prévention des conduites à risques. Puis, dans un troisième temps, d’augmenter le nombre de jeunes licenciés au sein des clubs sportifs de la commune de Saint-Paul.Deux conditions d’accès sont nécessaires pour être éligible à ce dispositif :– La famille doit être domiciliée dans l’un des six quartiers prioritaires de la ville– La famille doit être bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Saint-Paul aux couleurs du Dipavali ! La cour de l’école Jean Albany à La Saline fait peau neuve