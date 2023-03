Rubrique sponsorisée Le dispositif de soutien exceptionnel aux entreprises de Salazie est opérationnel

Voté le 24 février dernier en commission permanente, le dispositif de la Région Réunion de soutien exceptionnel aux entreprises de Salazie est opérationnel. Nous informons donc les entreprises et les acteurs économiques concernés qu'il est mobilisable dès ce vendredi 10 mars. Par La Région Réunion - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 17:50

La Région Réunion a pris connaissance, ce jour, de la fermeture de la route de Salazie, par intermittence, du samedi 11 mars au dimanche 26 mars 2023.



Cette nouvelle fermeture va à nouveau fortement impacter la vie économique du cirque déjà fragilisée par les éboulements intervenus à la fin du mois de janvier et les travaux de sécurisation de la route départementale 48, unique accès au cirque.



Compte-tenu du caractère urgent de ces difficultés conjoncturelles qui s’ajoutent aux difficultés structurelles dont souffre la micro-région Est, la Région a décidé d’un accompagnement des acteurs économiques de Salazie, dont la clientèle est extérieure au cirque. À ce titre, la commission permanente de la Région Réunion, réunie le 24 février 2023 sous la présidence d’Huguette Bello, a voté la mobilisation d’une enveloppe de 500 000 euros.



Pour rappel, ce dispositif est ouvert aux très petites entreprises (TPE) au sens communautaire dont l'activité dépend directement de la clientèle extérieure au cirque de Salazie (hébergement touristique, restauration, artisanat d'art, boutique de souvenirs, activités de loisirs, activités muséales...). L’aide est définie de manière forfaitaire en fonction du niveau de chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. Sera prise en considération la perte de chiffre d’affaires estimée à 20 % sur les mois de janvier, février et mars 2023.



La Région Réunion informe les entreprises et les acteurs économiques concernés que ce dispositif de soutien est mobilisable dès ce vendredi 10 mars.



Informations et renseignements

02.62.48.70.48

02.62.48.72.73

aide.salazie@cr-reunion.fr