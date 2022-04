A la Une . Le dispositif de remboursement des consultations chez un psychologue inactif à La Réunion

Ce mardi 5 avril marque le lancement du dispositif "MonPsy" permettant le remboursement de 8 séances par an chez un psychologue. Pour l’heure, aucun professionnel de La Réunion n’est partenaire de ce dispositif. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 11:05





Néanmoins, certaines conditions sont exigées. La première consiste à se faire orienter par un médecin (généraliste, pédiatre, gériatre, scolaire…) vers un psychologue participant au dispositif. Seules les personnes souffrant de troubles dépressifs ou anxieux d’intensité légère à modérée peuvent en bénéficier. Les patients atteints de formes plus sévères doivent être pris en charge par des psychiatres.



Le remboursement ne peut se faire que si le psychologue consulté est partenaire. Un



Une mesure qui ne séduit pas les professionnels



En effet, sur les 78.000 psychologues français, seuls 1.000 se sont portés volontaire, a indiqué Olivier Véran. C’est deux fois moins que ceux qui avaient signé une tribune dans Le Monde en mars dernier pour appeler au boycott du dispositif.



