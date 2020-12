A la Une . Le dispositif de recherches levé sur le littoral de Saint-Joseph

Les sapeurs pompiers mettent un terme aux recherches pour tenter de récupérer le corps aperçu dimanche et lundi au large de Saint-Joseph. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 11:53 | Lu 1309 fois

Le dispositif de recherches déployé sur le littoral très accidenté de la Cayenne à Saint-Joseph est levé. L'apport ce mardi des hommes du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux n'aura pas permis de localiser le corps aperçu ce dimanche puis de nouveau lundi matin.



Les conditions de houle très défavorables ces derniers jours n'ont pas permis aux sauveteurs de s'engager en mer sauf à mettre en danger leur propre vie. Les rotations de l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie n'auront pas permis n'ont plus de faire progresser les recherches.



Tout porte à croire que le corps aperçu ces derniers jours à la surface de la mer serait celui de Clarisse Duchemann, une femme de 42 ans portée disparue depuis le 24 décembre.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur