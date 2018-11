Le dispositif "Ticket sport" reconduit pour l’année 2018-2019

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Mis en place en 2016, le « Ticket sport » permet de favoriser l’accès à la pratique physique et sportive au sein des quartiers prioritaires de Saint-Paul.



La pratique d’une activité physique et sportive favorise de la même manière la cohésion sociale, l’éducation à la santé, la socialisation et à la prévention des conduites à risques.



Ce dispositif, qui est reconduit cette année, a permis d’augmenter le nombre de jeunes licenciés des clubs sportifs de la commune de Saint-Paul.



Dans le cadre de l’action « démocratisation de la pratique physique et sportive au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville », le dispositif « ticket sport » vise à aider les enfants âgés de 5 à 18 ans, issus des six quartiers prioritaires de la commune : Savanna-Kayamb-Corbeil-Bout de l’Etang, la Grande Fontaine, Saint-Paul-périphérie du centre-ville, Plateau Caillou centre, Fleurimont, Éperon. Les critères ainsi que les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont établis par l’Etat et fixés par un décret.



La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine du 21 février 2014 définit les conditions de la réforme de la géographie prioritaire avec pour objectif de simplifier les trop nombreux zonages accumulés depuis 20 ans. C’est sur le critère unique de la faiblesse du revenu des habitants que les nouveaux territoires cibles ont été définis. Cette réforme vise également à concentrer les moyens d’intervention de la politique de la ville au profit des quartiers dont les habitant rencontrent les plus grandes difficultés.



S’inscrivant dans cette démarche, le dispositif « Ticket-sport » permet ainsi aux plus jeunes d’accéder à une pratique physique et sportive par la prise en charge d’une partie du coût de l’adhésion et/ou de la licence sportive.



Le budget prévisionnel de cette action se chiffre à 15 072 euros avec une participation financière du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) à hauteur de 6 634 euros et une contribution de la commune de 8 438 euros.



De plus en plus de licenciés



En 2016, la première année d’expérimentation de ce dispositif, près de 150 jeunes de 6 à 18 ans ont eu accès à une activité physique et sportive au sein des quartiers prioritaires pour 21 nouveaux licenciés et des conventions de partenariat avec 10 associations sportives de Saint-Paul. La deuxième année, sur la saison sportive 2017-2018, 235 enfants et adolescents ont bénéficié de l’aide financière du « ticket sport » pour 65 nouveaux licenciés et 17 associations conventionnées.



Un véritable succès pour ce dispositif dont les conditions d’accès reposent sur deux critères incontournables : la famille doit être domiciliée dans un des six quartiers prioritaires et bénéficier de la Couverture Maladie Universelle.



Procédures d’attribution



Les familles issues des quartiers prioritaires peuvent récupérer des bulletins d’adhésion à la Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale ou en



L’association déduit le montant de l’aide du coût total de la licence, le résiduel étant à la charge de la famille.



L’aide financière qui sera attribués pour varier de 10 euros à 80 euros en fonction du coût de la licence.



Pour une licence dont le coût est inférieur 160 euros le montant de la prise en charge équivaut à 50% maximum et pour toute licence dont le coût est supérieur à 160 euros la prise en charge est plafonnée à 80 euros.



Une convention de partenariat de moyens et d’objectifs sera établie entre la commune et les association sportives partenaires précisant l’engagement de l’association, le nombre d’enfants bénéficiaires, le montant global pris en charge par la collectivité.

– Où retirer et déposer le bulletin d’adhésion ?

Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale

Service Politique de la Ville

25 rue Flacourt

97460 Etang Saint-Paul

0262 34 69 42

