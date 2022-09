Le dispositif TERHGAL ouvre les portes à un jeune médecin installé à La Saline – Saint-Paul

Confronté à la réalité du territoire, le TCO déploie sa stratégie de développement du TERHGAL Ouest. En effet, mis en place par l’intercommunalité de l’Ouest et en partenariat avec les trois chambres consulaires (Chambre d’agriculture, Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie), ce dispositif financier est un outil du programme LEADER 2017-2023 qui accompagne des projets privés, associatifs et publics. L’objectif est de développer les Hauts et d’apporter à ces régions retirées, l’excellence rurale en termes de services et de commerces. Pour Julius METANIRE, élu au TCO, le TERHGAL permet aux porteurs de projets de « faire revivre les Hauts, de mettre en place des infrastructures de proximité afin de rendre ces quartiers attractifs ».