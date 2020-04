Le dispositif REBOND : une aide aux entreprises impactées par le COVID-19

CONTACTS

Initiative Réunion : contact@initiative-reunion.fr

France Active Réunion : contact@franceactive-reunion.org

Avec le soutien de Bpifrance comme opérateur qui en aura la délégation de la décision et le suivi, cette opération qui se veut être souple et rapide ne sous-estime pas pour autant les éléments fondamentaux d’un dossier financier.Pour cela, Initiative Réunion et France Active Réunion , ont été mandatées pour accompagner les TPE/PME dans cette procédure.Les deux structures d’accompagnement référentes auront pour objectif d’instruire les demandes de prêt rebond et de les transférer aux organes compétents de Bpifrance, une fois les dossiers complets.Initiative Réunion et France Active Réunion se tiennent à votre disposition.