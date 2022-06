A la Une . Le dispositif R+ élargi aux associations et aux PEC marchands

Profitant ce mercredi d'une matinée d'information faite à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat de Saint-André, le Département a dévoilé aux chefs d'entreprise les dernières nouveautés concernant son dispositif R+. Ce dernier permet pour rappel de compenser la perte du RSA et des aides au logement avec les revenus d'une activité, notamment en cas de formation professionnelle. Par SI - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 18:04





"Les associations nous ont parlé également de la question de l'hébergement ou de l'aide au transport. Ce sont des éléments qui sont arrivés dans les débats, que l'on connaît, que l'on a déjà pris en considération. On va mettre des actions concrètes au Département pour inciter les bénéficiaires du RSA à la reprise de l'activité", poursuit l'élu départemental.



Outre son élargissement aux associations, le dispositif R+ sera aussi étendu aux bénéficiaires d'un contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) Marchand. Alloué initialement aux allocataires du RSA qui suivent un parcours salarié, en formation rémunérée, en création d'entreprise ou encore en mobilité, le dispositif R+ , expérimenté jusqu'en 2024 dans l'île, sera désormais élargi aux associations dès lors que les bénéficiaires du RSA qui y travaillent "ont une formation pré-qualifiante ou qualifiante", se réjouit le vice-président de la collectivité départementale en charge des affaires sociales, Jean-Marie Virapoullé. "Les associations nous ont rapporté les difficultés auxquelles elles étaient confrontées pour mettre en place ce type de formation. Nous allons travailler avec l'État, la Région et les autres partenaires pour faciliter la mise en place de ces formations", assure-t-il.

"Un bénéficiaire sur deux du R+ a pu s'insérer durablement à travers un emploi stable ou une formation" La généralisation du R+ a déjà permis à plus de 4.600 personnes de retrouver le chemin de l'insertion depuis son lancement. Dans une enquête menée par le Département en début d'année, on apprend que 44% des personnes passées par ce dispositif ont bénéficié d'une sortie dynamique vers l'emploi ou la poursuite de formation, un taux supérieur aux résultats de l'accompagnement global.