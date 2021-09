Le dispositif Parcours Emploi Compétences Excellence lancé

Nous publions en intégralité le communiqué du TCO relatif à cette actualité.

Ce mardi 31 août 2021, une douzaine de candidats du territoire Ouest étaient accueillis au TCO afin de rencontrer les services de la Communauté d’agglomération, le Pôle Emploi du Port et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion. Ce rendez-vous avait pour objectif d’échanger et de débuter les phases de sélection des prétendants au dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) Excellence dans le but d’intégrer la régie intercommunale de travaux du TCO.

Les candidats retenus devront suivre une phase de formation avant d’intégrer en fin d’année la régie intercommunale de travaux. Cette régie interviendra notamment aux côtés des Compagnons Bâtisseurs de La Réunion sur le projet « Bricobus rural » qui se déplacera sur l’ensemble du territoire en plus des 10 quartiers politique de la ville et selon la priorisation du TCO et des communes du territoire.

Le Bricobus rural bénéficie des aides du plan de relance « France Relance » et des financements classiques des villes, de la CAF et de la Fondation Abbé Pierre. À noter que le TCO est la première collectivité à mettre en place le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) Excellence sur la zone Ouest.