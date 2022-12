Faits-divers Le disparu du Tévelave retrouvé sain et sauf

La gendarmerie avait lancé un appel à témoins ce dimanche dans le cadre d'une disparition inquiétante. 48 heures après, les proches du disparu sont soulagés. Par NP - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 12:40

Dimanche : Appel à témoins : Un quadragénaire disparu depuis hier matin dans la forêt du Tévelave

A la suite d'un rassemblement festif, il avait décidé de partir à pied dans le bras de la Ravine sèche. Depuis, ses proches n’avaient plus eu de signe de vie. Mardi : Disparition de Yann au Tévelave : "Il a glissé dans la ravine et s'est perdu dans la forêt"

Yann Billois est sain et sauf. Le quadragénaire n'avait plus donné de signe de vie depuis ce samedi 17 décembre. Vers 06h15 ce jour-là, il avait été aperçu pour la dernière fois au Tévelave, commune des Avirons. A la suite d'un rassemblement festif, il avait décidé de partir à pied dans le bras de la Ravine sèche. Depuis, ses proches n'avaient plus eu de signe de vie. Il a été repéré ce mardi matin par des randonneurs qui ont entendu des cris. Ils ont alors donné l'alerte. Déshydraté, l'homme de 43 ans a ensuite été pris en charge par les hommes du Peloton de gendarmerie de haute montagne qui se sont rendus sur zone, non loin de la zone de disparition.