La grande Une Le directeur technique de la Ligue réunionnaise de football reste en détention

La décision de la chambre de l'instruction vient de tomber suite à l'appel interjeté par Hosman Gangate concernant son placement en détention provisoire. L'enquête pour viol et agression sexuelle sur conjoint se poursuit alors que ce dernier reste, pour l'heure, incarcéré. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 14:33





Après en avoir délibéré, la cour a confirmé le placement en détention du mis en examen. L'enquête se poursuit. Mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles par conjoint, harcèlement moral et violences par conjoint à la suite d'une plainte déposée par une de ses anciennes compagnes, Hosman Gangate a été placé en détention provisoire à la demande de la procureure de la République, Caroline Calbo la semaine dernière.Les avocats du directeur de la Ligue réunionnaise de football avaient alors dénoncé "la fragilité de l'accusation et une enquête préliminaire menée tous azimuts" . Ce mardi, devant la chambre de l'instruction, Me Normane Omarjee a contesté à huis clos l'incarcération de son client.Après en avoir délibéré, la cour a confirmé le placement en détention du mis en examen. L'enquête se poursuit.