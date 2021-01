A la Une ... Le directeur du CHOR se fait vacciner

Alors que la campagne de vaccination a débuté le 15 janvier dans l’île, le directeur général et le président de la communauté médicale du CHOR (centre hospitalier ouest Réunion) ont eu droit à leur injection ce mardi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 10:44 | Lu 962 fois

Afin de montrer l’exemple, Laurent Bien, Directeur général du CHOR / EPSMR, et Dr Rachid Dekkak, Président de la Communauté médicale du CHOR se sont fait vacciner ce mardi matin contre la Covid.



En effet, les professionnels de Santé âgés de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités font partie de la phase 1 de la campagne de vaccination. Les autres médecins et cadres de l’établissement doivent également recevoir leur première injection dans la journée.



Le CHOR et l’ARS rappellent qu’un centre de vaccination a été installé à proximité des urgences.



