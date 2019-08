Le directeur du CCAS de Sainte-Marie démissionne

Le directeur du CCAS de Sainte-Marie, Jimmy M’Doihoma, a décidé de quitter son poste. Comme Zinfos vous le révélait il y a un mois , le directeur du Centre communal d'action sociale avait fait parler de lui ces derniers temps, notamment en juin lorsque le personnel du CCAS s’était rebellé contre lui, l’accusant d’utiliser les fonds à son avantage et de n’en faire qu’à sa tête.A son arrivée, le conseil municipal lui avait fixé deux priorités : résorber le déficit qui, entre-temps, avait atteint 1,3 million et redonner au CCAS sa vocation initiale, c'est-à-dire le social. A son arrivée, le déficit était déjà conséquent : 700.000 euros, avant de devenir abyssal.Sept mois plus tard, il avait licencié 12 personnels, créé 13 postes de cadres à qui il comptait verser des primes allant de 2.400 à 26.400 euros par an. La somme la plus élevée aurait été pour lui-même.Le 26 juin dernier, nous vous révélions également que le maire avait convoqué la veille au soir le personnel du CCAS puis les membres du conseil d'administration pour leur annoncer qu'il avait décidé de virer le directeur. Retournement dans la nuit : le lendemain matin, il n'était plus question qu'il parte et Jimmy M'Doihoma était confirmé à son poste.Depuis cet article, les langues se sont déliées au sein de la commune. La semaine dernière, nous vous révélions également que Jimmy M'Doihoma avait agressé une élue en avril dernier Aujourd'hui, il s'en va. De son propre chef, nous dit-on. Défense de rire...