Politique Le directeur des services techniques de Ste-Marie, Robert Tuco, entendu par les gendarmes

Robert Tuco, directeur général des services techniques de la mairie de Sainte-Marie était convoqué devant les gendarmes ce mercredi matin afin d'y être entendu dans le cadre des nombreuses zones d'ombre entourant les marchés publics de la ville. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 10:00





Actuel directeur général des services techniques de Sainte-Marie, il a été entendu, selon nos informations, dans le cadre de marchés publics passés à des entreprises susceptibles d’avoir été impliquées dans la campagne électorale de 2014.



La pratique de "saucissonnage" des marchés publics est malheureusement connue des tribunaux de France. Elle permet à une collectivité de scinder un gros marché de fournitures ou de services en plusieurs lots afin de ne pas dépasser le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics.



Rappelons qu'au cours des années 2018 et 2019, la commune a fait l'objet de plusieurs perquisitions au sein de plusieurs de ses services et en présence du procureur de la République.



Les perquisitions portaient notamment sur une affaire de terrain déclassé à la ZAC Beauséjour. Les services des marchés publics, les ressources humaines ainsi que l'urbanisme étaient alors visés par le procureur. Plus récemment, le maire Richard Nirlo avait été également convoqué la veille de la séance d'installation du nouveau conseil municipal. Preuve que l'instruction du dossier connaissait un coup d'accélérateur.



