A la Une . Le directeur de cabinet d'un maire LR corse compare Jean-Hugues Ratenon à un singe

Tout a commencé par un tweet de la chaine parlementaire LCP (voir ci-dessous) reprenant les propos de Jean-Hugues Ratenon dans l'hémicycle le 20 décembre dernier dans lesquels il affirmait : "Je suis fils d'engagé et d'esclave. Je ne suis pas un mendiant mais je suis un nègre, un engagé, un insoumis", avant de rappeler le martyr subi par les esclaves à l'intérieur de la prison Juliette Dodu à Saint-Denis.



Et pour conclure, le député de la France insoumise s'élevait contre la démolition de la prison et réclamait la création d'un lieu de mémoire.



Pas vraiment de quoi fouetter un chat...

Les choses auraient pu en rester là.



Mais voilà qu'un dénommé Pierre Alessandrini, par ailleurs directeur de cabinet du maire Les Républicains de Porto Vecchio, la 3ème ville la plus importante de Corse, ne trouve rien de plus intelligent que de lui répondre, lui aussi via Twitter : "J'en ai ras le bol de ce communautarisme rampant et de cette course à la victimisation"...



Soit. On peut le concevoir.

Après une comparaison plus que douteuse avec la Shoah (on se demande ce que ça vient faire là), Pierre Alessandrini se lâche complètement et va semble-t-il jusqu'à comparer à mots couverts Jean-Hugues Ratenon à un singe.



En tous les cas, c'est comme ça qu'on peut analyser le passage suivant : "Normalement la comparaison avec lui s'arrêtait à la taille et à la patte gauche. Mais décidément la ressemblance devient troublante"!

Dans le tweet suivant, il reconnait qu'il a été "peut être excessif".



Oui je vous le confirme. C'est le moins que l'on puisse dire...

Et dans un dernier tweet rageur, Pierre Alessandrini revient aux singes qui semblent l'obséder : "On descend tous du singe. Éventuellement on peut faire fermer tous les zoos. Et en faire des lieux de mémoire. Ras le bol de ces discours".



Dans ce dernier tweet, le directeur de cabinet du maire de Porto Vecchio ne fait rien moins que comparer les esclaves qui ont été emprisonnés dans la prison Juliette Dodu à des singes... Un vrai scandale qui ne manquera pas de faire réagir à La Réunion!



Et une nouvelle fois, il s'en prend à Jean-Hugues Ratenon : "Ce député n'est pas fils d'esclave! Et il n'a pas connu l'esclavage. C'est un fait".



Ou ce Pierre Alessandrini est un idiot, ou il fait l'idiot, comme disait mon grand-père avec des termes créoles bien plus savoureux. Mon avis est qu'il fait l'idiot à faire semblant de ne pas comprendre que quand le député de La Réunion dit qu'il est "fils d'engagé et d'esclave", il s'agit là d'une figure de style pour dire qu'il descend d'engagés et d'esclaves...

Un jeune Réunionnais, Jürgen Léon, que j'ai eu comme élève à l'université catholique UCO à Montgaillard, par ailleurs candidat malheureux aux dernières législatives, a écrit sur la page Facebook de Pierre Alessandrini une réponse brillante que je ne résiste pas au plaisir de vous livrer :



"Je fus interpellé a la vue de votre commentaire concernant les propos du député Ratenon au sujet la prison de Juliette Dodu. Je ne commenterai pas plus l’analogie que vous commencez par faire dans votre tweet car je la trouve particulièrement simpliste et j’ose penser que vous me rejoindrez sur ce constat car, je ne vous crois pas assez sot pour, en tout état de cause, comparer un zoo, a une prison d’esclaves dont les murs datent du 18e et qui fut le premier centre carcéral, judiciaire et administratif de l’île de La Réunion (Rien que ça!).



Je met donc tout cela sur le dos de l’inculture et ne vais pas me risquer a l’analyser d’avantage.



Les discours comme ceux de monsieur Ratenon n’ambitionnent pas de faire le procès la la France au temps des colonies. Il ne s’agit pas de montrer du doigt, de stigmatiser qui que ce soit, néanmoins, chaque bout de France a un devoir de mémoire envers sa propre histoire, et cela n’est bien sûr pas le monopole des outres mer mais bien de toutes les régions.



La mémoire c’est bel est bien ce qui nous reste quand on a tout perdu et voyez-vous, l’histoire de cette prison représente précisément tout un pan de la mémoire qui se retrouve empêchée comme le dit si bien le philosophe Paul Ricoeur.



Il faut savoir que les bâtiments datent du 18e siècle et que avant d’être une prison, le site a été le 1er centre administratif et judiciaire après le palais du gouverneur (aujourd’hui préfecture). Parallèlement le bâtiment a été aménagé de sorte à ce que des esclaves puissent y être emprisonnés (le 1er bloc noir) dans des conditions dont je vous passerai les détails.



Aujourd’hui ce patrimoine est en passe d’être détruit, faute a un pouvoir politique fantoche qui se livre a un exercice d’autodérision en mettant à mal l’origine même de ses fondations (au sens propre comme au sens figuré), pervertissant ainsi la généalogie de la morale. Cela est d’autant plus cocasse quand on sait que Saint-Denis est classée "Ville d’art et d’histoire".



Je regrette vos propos et j’espère sincèrement que vous reconsidérerez votre jugement hâtif au regard de l’ignorance dont vous faites preuve au sujet de l’histoire du site.



Il ne s’agit pas là d’un justement de valeur, ni d’une attaque personnelle. Je pense simplement qu’il est important de pouvoir échanger sur le fond de ce discours qui aujourd’hui fait consensus auprès de la société civile, intellectuelle ou artistique.



Force est de constater que monsieur Ratenon est le chantre de ce combat sur la scène politique.



Il y a donc un procès de mémoire qui est entrain de se jouer sur le tribunal de l’histoire.



Je vous laisse par pièce jointe une étude psychosociologique récente portant précisément sur la mémoire à l’île de la Réunion avec un passage avec le Dr. P. Pongérard qui parle du scandale patrimonial que suscite la destruction du site. Je vous laisse par ailleurs le communiqué du collectif "Kartier Lib’" qui vous permettra de vous documenter davantage sur le sujet".



Rien à rajouter...

Pierrot Dupuy Lu 5155 fois





Dans la même rubrique : < > Chômage stable dans l'île : 162 890 personnes sans emploi en novembre 2017 Atterrissage sans train : Le préjudice matériel s'élève à 150 000 euros