Le directeur de cabinet d'Olivier Hoarau n'a pas le droit de se rendre en mairie

Bernard Payet vient d'être mis en examen pour corruption. Il fait partie des suspects dans une affaire de transferts illégaux de fonds tout comme le maire du Port Olivier Hoarau, l'ancien adjoint Fayzal Vali et un cadre du groupe Casino, Eric Heinz.



Son avocate, maître Séverine Ferrante, affirme que son client ne comprend pas pourquoi il a été impliqué par les enquêteurs dans cette affaire : "Il a été mis en examen pour des faits de corruption. C'est une enquête qui a débuté il y a un petit moment donc c'est une bonne chose qu'on puisse avoir accès à toute la procédure. L'enquête nous dira en avançant si des charges doivent être retenues contre lui."



Le dircab du maire interdit d'entrer dans l'Hôtel de ville



Les 4 hommes déférés ce matin devant le Parquet de Saint-Denis ont été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire et ont aussi interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres.



Le maire du Port reprend sa place à l'hôtel de ville après 48 heures de garde à vue. Mais comme il ne peut pas entrer en contact avec son directeur de cabinet, c'est donc Bernard Payet qui se voit interdire l'accès à la mairie !



"Il a une interdiction de se rendre à la mairie, ce qui s'entend vu les protagonistes qu'on a dans le dossier, pour éviter tout contact entre eux et pour que l'enquête puisse être sereine", précise son avocate.