Communiqué Le dimanche ô Barachois : 1ère édition de l'année

Dès le dimanche 6 mars, Saint-Denis, Ville citoyenne et durable, propose un nouveau rendez-vous aux Dionysien.nes : le Dimanche ô Barachois. L'occasion pour toutes les générations de se retrouver dans un espace piéton sécurisé, valorisé et animé par des activités variées et gratuites.

Le principe du Dimanche ô Barachois : proposer chaque premier dimanche du mois, de 15 heures à 19 heures, une activité de détente et de loisirs aux Dionysien.nes, afin qu’ils se retrouvent en famille ou entre amis. Par cette opération, Saint-Denis, Ville durable, souhaite également mettre en avant cet espace de piétonnisation et y favoriser les déplacements doux, tout en l’animant et le dynamisant.



Pour l’occasion, la municipalité décorera le Barachois sur le thème de la plage et proposera diverses activités aux enfants et adultes.



DE LA DÉTENTE ET DE L’AMUSEMENT



Des structures gonflables seront installées pour les enfants, au niveau de l’aire de jeux. Autour du bassin, les marmailles pourront également profiter de jeux aquatiques et d’une initiation au cerf-volant. Des transats seront installés tout le long du front de mer pour celles.eux qui préfèrent rester au calme.



DE LA CULTURE



Au niveau des canons sera proposé un atelier lecture « Un livre un transat », permettant d’emprunter un livre, de s’installer dans un transat et de profiter de sa lecture face à la mer. Un peu plus à l’ouest se tiendra un mini plateau artistique où se produira pour cette première édition une artiste de jazz.



DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE



Saint-Denis souhaite valoriser la piétonnisation de l’espace et favoriser les déplacements doux. C’est pourquoi le Barachois est – et restera – fermé à la circulation tous les dimanches. Lors du Dimanche ô Barachois, les Dionysien.nes pourront en plus emprunter des rollers ou des trottinettes pour déambuler dans cet espace sécurisé.



DE LA DÉCOUVERTE ET DU PLAISIR



Un « coin artistique » se tiendra sous le kiosque, animé par une association qui fera de la sensibilisation autour de la construction d’instruments de musique et proposera quelques prestations musicales. En face du casino, artisans et producteurs locaux viendront présenter et vendre leurs produits. Côté mer, des stands dédiés aux associations du troisième âge s’installeront vers le bassin. Non loin des canons, un espace santé bien-être sensibilisera les visiteurs au bien manger et proposera des massages assis.

Une équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal sera également présente pour mettre en valeur l’aspect patrimonial du bas de Saint-Denis au niveau du Barachois.



L’Association dionysienne des commerçants du Barachois s’associe également au projet en proposant un jeu. Les participants pourront gagner par tirage au sort un cadeau dans les établissements suivants : Le Roland Garros, La Comédie, le 144, L’Arbradélis, Paul, Vapiano et le Casino.