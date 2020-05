Le dilemme !

Par définition c'est l' alternative contenant deux propositions contraires ou contradictoires et toutes deux insatisfaisantes entre lesquelles on est mis en demeure de choisir.



La position de l' État est de venir en aide aux entreprises et aux particuliers, par suite de cette période de crise liée au Coronavirus..quoi qu' il en coûte à dit le Président...soit !



Encore que si la solidarité n' a pas de prix comme notre santé, l' une et l' autre ont un coût. C' est à craindre que les 200 a 300 milliards en phase d' être injectés ne soient plus d' actualité et que le montant soit réajusté à la hausse...



Ceux qui ont la parole facile et les formules magiques pour brasser de l'air, donner du gosier et imaginer les ressources à trouver ne manqueront de monter au créneau.



La réalité sera tout autre.



Celui qui pousse à la roue ne tire pas la charrette !



Ce qui fait le contraste , c' est que dans le même temps , une bulle financière est née.. de 53 milliards, c' est l' estimation donnée des économies que vous et moi , nous avons fait pendant cette période de confinement, se trouvant forcés et contraints de renoncer à nos petites ou grandes dépenses habituelles, pour voyager, sortir, aller au cinéma, au restaurant, faire le plein d' essence et de victuailles..



Faut pas se leurrer, si l' argent n'a pas été dépensé, il est bien quelque part...l' aubaine pour les Caisses d' Épargne..et les banques.



L' État aura un choix judicieux à faire pour déterminer les populations qui ont malgré tout été touchées financièrement par cette crise réelle..car il y en a quand même.



Ce ne seront pas les plus actifs qui seront les premiers récompensés puisque le premier rendez-vous, initialement annoncé est vers la mi- mai pour les titulaires du RSA et assimilés qui toucheront une prime exceptionnelle. au prorata de la situation de famille..



Ainsi va la vie, les dépenses de premières nécessités sont après tout incompressibles..faute de quoi, on crève !