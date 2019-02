zautos974.com

Le diesel serait moins polluant… que l'essence ?

On ne sait plus côté gouvernement et plus précisément de Bercy, le Ministère des Finances, quel chiffon agiter quant on parle de pollution entre les moteurs essence et diesel… Le ministère de l’économie ne serait pas contre un retour en grâce du diesel affirmant même que « les voitures diesel moderne pollueraient moins que les voitures à essence. »

Jean Pierre Vidot