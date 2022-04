Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le dialogue social, priorité du Département





Dans une démarche de co-construction, le Département avait déjà organisé plusieurs réunions avec les syndicats. Un accord pour une revalorisation a été acté par le Département et confirmé dans un courrier du 1er avril2022 dans lequel la Collectivité départementale s’engage à « accompagner cette démarche visant à revaloriser le montant de cette indemnité journalière, avec un effet rétroactif au 1er mars 2022 ».



Pour ce faire, une dotation exceptionnelle de1 M€ a été prévue, à titre transitoire sur une durée de 4 mois, le temps de permettre la réalisation d’une étude et la formalisation des propositions de revalorisation. Le syndicat UNSA a accepté ces propositions et a suspendu son mouvement de grève.



Cette dotation sera votée lors de la Commission permanente de ce mercredi 13 avril. Le Département prend acte du mouvement de grève des syndicats des assistants familiaux, UNSA et SAMFFA, ce lundi 11 avril. La principale revendication des manifestants porte sur l’augmentation de l’indemnité d’entretien pour les enfants de l’ASE (AideSociale à l’Enfance). Le montant demandé représente quasiment le double de l’indemnité actuelle.Dans une démarche de co-construction, le Département avait déjà organisé plusieurs réunions avec les syndicats. Un accord pour une revalorisation a été acté par le Département et confirmé dans un courrier du 1er avril2022 dans lequel la Collectivité départementale s’engage à « accompagner cette démarche visant à revaloriser le montant de cette indemnité journalière, avec un effet rétroactif au 1er mars 2022 ».Pour ce faire, une dotation exceptionnelle de1 M€ a été prévue, à titre transitoire sur une durée de 4 mois, le temps de permettre la réalisation d’une étude et la formalisation des propositions de revalorisation. Le syndicat UNSA a accepté ces propositions et a suspendu son mouvement de grève.Cette dotation sera votée lors de la Commission permanente de ce mercredi 13 avril.





Dans la même rubrique : < > Le Département participe à l’opération des "Jours de la Nuit" Conseil départemental des Jeunes : En ordre de bataille contre le harcèlement