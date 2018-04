A la Une ... "Le diable au bord du chemin" de Jules Bénard, pour les plus intrépides Jules Bénard est un fantastique raconteur d’histoires. Celles-ci ont été publiées pour la première fois en 1992. Vingt-cinq ans plus tard, elles n’ont absolument rien perdu de cette saveur qui a nourri l’envie de leur réédition.

"Pour la toute première fois de son existence, Madame G… sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. La folie commença à s’emparer d’elle sur-le-champ. Elle freina malgré tout instinctivement et tourna ses regards vers sa passagère. Ce qu’elle vit la fit hurler de terreur. Non! C’était impossible Elle ne pouvait y croire. Elle sentit sa peau se hérisser tandis que la peur, incontrôlable, immense, lui faisait descendre un courant glacé entre les omoplates."



Autant vous dire qu’il faut avoir le coeur bien accroché pour se lancer dans la lecture des nouvelles de Jules Bénard. Curieusement addictives, ces histoires nous plongent dans l’histoire de la Réunion.



Mêlant réalité, légendes et folklore, les nouvelles se passent toutes sur notre île. "Ce sont des histoires qui m’ont été racontées au fil des années par des gens d’origines très diverses", raconte Jules Bénard. "J’ai collectionné toutes ces histoires pour en faire un livre que j’ai écrit… en 25 ans. Il y a des anecdotes concernant la vie créole de tous les jours, des histoires sombres, mystérieuses mais aussi des légendes, réécrites à ma façon mais que je n’ai jamais vu dans aucun autre livre" explique l’auteur.



"Moi-même, j’ai peur en lisant mes histoires!"



Du sorcier de Bras-Creux, en passant par madame Desbassyns et la vierge au parasol, toutes les figures de la légende sont là. "Toutes ces histoires ont un fond autenthique, qui font partie du patrimoine de notre île. Même les légendes sont vraies, car elles commencent par un fond de vérité. Si je peux sauver de l’oubli quelques histoires, qui sont très sombres mais réelles. Moi-même, j’ai peur en lisant mes histoires!", plaisante l’auteur.



"Lire ces nouvelles de Jules Bénard, c'est plonger dans les profondeurs tantôt burlesques, tantôt macabres d'un univers magique et exquisément inquiétant. Celui des légendes actuelles ou anciennes, où viennent se mêler les curiosités et les angoisses des temps dominés par des personnages hauts en couleur, des esprits malins des âmes errantes, ou des fantômes en quête d'un repos qui leur demeure durablement inaccessible", promet l'éditeur, l'Eclipse du Temps.





