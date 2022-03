zinfos-moris.com Le dholl puri, star de la street food mauricienne, menacé

Par E. Moris - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 11:20

Le Dholl Puri, est le en-cas incontestable et incontournable de la street food mauricienne.



Ce délicieux mets 100 % local est fait à base de farine et de pois cassés. Il s’accompagne volontiers de cari gros pois, de rougaille, satini et piments… Mais depuis peu, avec la vie chère et la hausse du prix de la farine et du carburant, les marchands de dholl puri ont annoncé la couleur. Les prix vont augmenter de Rs 2, soit une paire de dholl puri vendue à Rs 15/18.



