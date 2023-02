La grande Une Le deuxième bateau de migrants de l'année accoste

​L’Imula 437 CHW accoste à La Réunion ce mercredi après avoir été suivi à la trace depuis le week end dernier. Par LG - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 11:32

Un troisième bateau de migrants accoste au Port Ouest. Le bateau de pêche, similaire à tous ceux qui sont arrivés en provenance du Sri Lanka depuis 2018, transporte 18 passagers dont 3 enfants.



La préfecture tient ces informations des autorités mauriciennes puisque le petit bateau de pêche était entré dans les eaux territoriales mauriciennes le vendredi 3 février.



L'île sœur a pu établir un contact rapproché avec le capitaine du bateau ce lundi 5 février puisque celui-ci allait être confronté à un manque de carburant. Cet apport a été l’occasion pour les gardes-côtes mauriciens de contrôler le bateau et à un médecin d’établir que les personnes à bord étaient en bonne santé. Le capitaine de l’Imula 437 CHW a indiqué aux autorités mauriciennes qu’il avait bien marqué un arrêt le 15 janvier, pour les mêmes raisons d’avitaillement, sur l’île de Diego Garcia.



Malgré ce crochet par le nord de Maurice il y a trois jours, la destination finale de l’Imula ne faisait guère de doute. Après le contrôle sanitaire qui leur sera imposé avant de fouler le sol du quai du port de plaisance, les passagers du bateau vont logiquement exposer les raisons qui les incitent à demander l'asile en France. Un processus auquel les instances judiciaires locales et les avocats sont désormais rodés.







Le communiqué de la préfecture : Arrivée d’un bateau de pêche battant pavillon Sri-Lankais ce matin

au Grand port maritime de La Réunion



L’embarcation IMULA 0454 CHW est arrivée au Grand port maritime de La Réunion ce jour à 11h45.



Les 18 passagers (dont 5 femmes et 3 enfants) sont actuellement pris en charge par les services de l’État pour leur bilan sanitaire et leur placement en zone d'attente.



Ils feront ensuite l'objet d'entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour statuer sur leur admission au séjour.