Le dernier jour du Festival Tam Tam !

à des ateliers de pratique artistique

14h et 17h • Spectacle YAKA, du Théâtre des Alberts (La Réunion) => à Léspas

18h • LE CAS WOYZECK, de Marjorie Currenti (La Réunion) => à Léspas

18h30 • MUPPETS RAPSODY (gratuit) de la Compagnie Anonima Teatro (France Hex.) => au Débarcadère de la Ville de Saint-Paul

19h30 • Soirée de clôture

La soirée de clôture débutera aux alentours de 19h30 pour se terminer à minuit ce mercredi 12 octobre. Au programme : une belle ambiance, des suprises, en marionnettes et en musique !Cette soirée se déroulera en plein air, entre les rues Évariste de Parny et Eugène Dayot, fermées pour l’occasion, devant La cerise Café Culturel et Léspas Culturel Leconte de Lisle Il n’y a pas besoin de réserver. L’entrée est libre et gratuite !(Photo: Tam Tam Festival)