Communiqué "Le dérèglement climatique et Saint-Denis dans tout ça ?"

"Le changement climatique est déjà en cours mais nos décideurs n'ont pas pris tout l'enjeu de ce changement ! Notre population va subir de plein fouet ces situations catastrophiques", exprime Ludovic Sautron, porte parole de Génération Ecologie La Réunion. Le communiqué : Par N.P - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 15:02

Nous avons pu voir le rapport GIEC, les événements climatiques intenses à Saint Joseph, Saint Philippe qui peuvent surgir à tout moment de l’année, avec ses événements dramatiques humainement et économiquement. Des pertes financières conséquentes pour les familles, les agriculteurs et la société en générale.



Nous pouvons nous poser la question sur l'aménagement du territoire, À Saint-Denis sommes-nous préparés ? La décentralisation a donné des pouvoirs supplémentaires aux collectivités, elles doivent faire respecter la loi sur l’eau ! Nous pouvons assister aux constructions de plus en plus nombreuses sur les terrains agricoles ou non constructibles, cela avec l'accord bien souvent de la collectivité ou qui ferme les yeux.



Est-il normal que certains propriétaires fonciers puissent rehausser leur terrain de plusieurs mètres, changer les cours d'eau sans aucun contrôle ?



Nos routes se transforment en rivière ou en torrent de boues lors de fortes pluies. Devons nous attendre des drames humains pour changer de direction ?



À quand une vraie politique d’aménagement dans l'intérêt commun ? Le changement climatique est déjà en cours mais nos décideurs n'ont pas pris tout l'enjeu de ce changement ! Notre population va subir de plein fouet ces situations catastrophiques.



Je ne vous remercie pas décideurs de vos inactions en faveur de la protection l'environnement et de l’aménagement pour notre ville de Saint Denis.



Ludovic SAUTRON

Porte parole de Génération Ecologie La Réunion

Référent de Génération Ecologie Saint Denis