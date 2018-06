Courrier des lecteurs Le dérapage de Gérard Collomb sur la passivité des manifestants





Quelques incidents ont opposé des manifestants cagoulés aux forces de l’ordre qui ont répondu aux jets de projectiles par des tirs de gaz lacrymogène. Sept policiers ont été légèrement blessés. Ces incidents auraient pu être évités, selon le ministre de l’Intérieur qui a déploré sur BFMTV, samedi soir, la « passivité » des manifestants devant les violences.



"Je crois que si demain on veut garder le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leurs opinions puissent aussi s’opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être complices de ce qui se passe", a dit Gérard Collomb. Une déclaration provocatrice. Car le on veut dire nous, gouvernement. C'est une menace sur cette liberté fondamentale.



Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a fustigé des propos « irresponsables ». "Je pense que Gérard Collomb est un ministre qui n’est pas à la hauteur de la fonction qu’il occupe. Sa mission à lui est de protéger les manifestants", a-t-il dit sur le plateau du



"Je crois qu’il faut lui demander de retirer ses propos", a renchéri sur BFM TV Clémentine Autain, députée La France insoumise de Seine-Saint-Denis. Benoît Hamon, qui était samedi dans le cortège, a réagi le soir même sur BFM TV. Il a appelé la police à protéger les manifestants "au lieu de nous faire porter la responsabilité du comportement de quelques-uns, ultra-violents".



Le débat n’est pas nouveau. "Quand on n’est pas capable d’organiser des manifestations, on n’organise pas ce type de manifestation qui peut dégénérer", accusait Manuel Valls, alors premier ministre, en juin 2016, au lendemain d’une manifestation organisée par la CGT contre la loi Travail.



Nicolas Sarkozy, alors président de LR, avait même demandé que la responsabilité civile et financière de la CGT soit engagée, au lendemain d’une manifestation qui avait mal tourné. Pour que le syndicat puisse être mis en cause, "il faudrait que les injonctions préfectorales n’aient pas été respectées ou qu’il y ait eu des négligences et l’absence d’un service d’ordre ou que les organisateurs commettent eux-mêmes les dégradations ou appellent à le faire", soulignait alors



"Les syndicats ne sont pas responsables des casseurs dans les mouvements de grève", insiste Eric Rocheblave, spécialiste du droit du travail, sur son



A défaut d’engager sa responsabilité, peut-on aller jusqu’à regretter la passivité d’un syndicat face aux débordements, comme le fait le ministre de l'Intérieur ? "Que la CGT n’intervienne pas lors des débordements est normal, elle n’a pas le droit d’exercer une contrainte par corps. Seules la police et la gendarmerie ont une mission de service public", répond Patrick Bruneteaux, sociologue et spécialiste du maintien de l’ordre, cité par



