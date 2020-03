Le député Younous Omarjee soutient Pierre Vergès

Au nom de toute l’équipe Le Port Sa Mèm Mèm, candidats et militants, je remercie chaleureusement le Député Européen Younous Omarjee qui nous a envoyé le message ci-dessous en ce jour symbolique, date de l’anniversaire de naissance de Paul Vergès. C’est un encouragement fort pour que nous continuions la campagne afin de faire entendre la voix des plus défavorisés, fidèle aux enseignements laissés par Paul Vergès.



Le Port Sa Mèm Mèm

Pierre Vergès



« Dans la fidélité à mon engagement aux côtés de Paul Vergès, je t’exprime bien naturellement mon soutien. Nous savons tout ce que La Réunion doit à Paul Vergès, et l’œuvre qu’il a accomplie, ici, au Port. Tu es la garantie à travers ta personne et le programme que tu portes pour que cet héritage continue d’éclairer l’avenir du Port. Tu pourras bien naturellement compter sur mon soutien pour que la ville du Port tire le meilleur du soutien de l’Union Européenne dans la mise en œuvre des projets. Aussi, je te souhaite plein de succès à ces élections afin que la cité maritime renoue avec le destin qu’elle mérite ».



Younous Omarjee

Député européen